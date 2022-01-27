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«Все не так, как хотелось бы»: Хлебникова рассказала о своем состоянии после пожара

Виктория Сикерина

Общество
«Все не так, как хотелось бы»: Хлебникова рассказала о своем состоянии после пожара
Фото: Instagram / marina_hlebnikova_official

Известная российская певица Марина Хлебникова поделилась подробностями своего состояния после возгорания в квартире и последующей госпитализации. Сейчас 56-летняя артистка не выходит в свет, однако, не перестает рассказывать фанатам о своей жизни.

— Если говорить о физическом самочувствии, то все не так, как хотелось бы. Что касается моего морального настроя, считаю, чем позитивнее я буду, тем быстрее мне станет лучше. И поэтому стараюсь держаться изо всех сил, — поделилась звезда.

По ее словам, на сцену она вернется не скоро. После больницы ей требуется длительное восстановление. При этом недавно певица записывала новые песни на студии, так как голос и связки не пострадали во время пожара.

— Когда на сцену пойду, прямо загадывать не хочу, — заключила Хлебникова в эфире радиостанции «Ретро FM».

О пожаре в квартире Хлебниковой стало известно 18 ноября. Сообщалось, что певица была госпитализирована. Когда спасатели выносили ее из горящей квартиры, она была без сознания. Из-за сильной боли врачам в ходе лечения пришлось ввести артистку в медикаментозную кому.

6 декабря ее сняли с аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Сообщалось, что исполнительница дышит сама и находится в стабильном состоянии. Медики дают благоприятный прогноз.

Отмечалось, что у звезды зафиксировали 20 процентов жизнеугрожающих ожогов, однако организму удалось с ними справиться. В начале января Хлебникову выписали из больницы.

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