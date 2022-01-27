Появилось фото подозреваемого в расстреле сослуживцев в Днепре

Фото: mvs.gov.ua

СМИ опубликовали фото солдата, который подозревается в расстреле своих сослуживцев на заводе в Днепре.

По данным RT, к настоящему моменту территорию завода «Южмаш», где произошла трагедия, уже оцепили. Национальная гвардия сообщила о начале расследования в воинской части.

27 января на заводе «Южмаш» в Днепре служащий украинской национальной гвардии расстрелял из автомата сослуживцев и покинул место преступления. В результате случившегося погибли пять человек, еще пять оказались ранены. Из-за происшествия в городе ввели план «Сирена». На место трагедии прибыл командующий гвардией. Уточняется, что мотивы стрелка пока не известны.

Позже поступила информация, что жертвами стрельбы в Днепре стали четверо военных и одна гражданская.

Аналогичный случай произошел несколько лет назад в военной части Забайкалья. 25 октября 2019 года солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам при смене караула. В результате восемь человек скончались, еще двое получили ранения различной степени тяжести.