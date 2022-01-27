Эксперт объяснил, когда произойдет стабилизация цен на автомобильном рынке

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Исполнительный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Удалов рассказал, почему произошло повышение цен на автомобили и когда произойдет стабилизация стоимости.

По словам эксперта, из-за пандемии коронавируса во всем мире произошли остановки производств автомобилей, компонентов для них. Образовался дефицит электронных компонентов для автомобилей.

— Цены на авто выросли и продолжали расти, что подстегивало спрос, при этом был и дефицит, что спровоцировало еще больший спрос и рост цен. Вот этот механизм, который тогда закрутился, продолжает действовать до сих пор, — отметил эксперт в комментарии ФАН.

Ситуация на автомобильном рынке может измениться, когда будут запущены новые производства микрочипов, но это небыстрый процесс. По словам производителей, увеличение поставок может произойти к концу 2022 года. До этого времени цены продолжат рост, хотя и не такой сильный, как в прошлом году.

До этого председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов рассказал, с чем связан рост цен на автомобили. Он посоветовал автолюбителям присмотреться к машинам отечественного автопрома, прежде чем планировать покупку иномарки из салона.