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Устроившего стрельбу в Днепре солдата задержали

Полина Долганова

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Устроившего стрельбу в Днепре солдата задержали
Фото: mvs.gov.ua

Правоохранители задержали солдата Артема Рябчука, который расстрелял своих сослуживцев в Днепре. Об этом в четверг, 27 января, сообщили в МВД Украины.

— Погибли пять человек, в том числе женщина, и еще пять человек ранены. За их жизнь сражаются врачи. Во-вторых, только что Артем Рябчук был задержан сотрудниками полиции в городе в Днепропетровской области. Он будет нести строжайшую ответственность, предусмотренную законом, — рассказали в ведомстве в публикации на Facebook.

27 января на заводе «Южмаш» в Днепре служащий украинской национальной гвардии расстрелял из автомата сослуживцев и покинул место преступления. В результате случившегося погибли пять человек, еще пять оказались ранены. Из-за происшествия в городе ввели план «Сирена». На место трагедии прибыл командующий гвардией. Уточняется, что мотивы стрелка пока не известны.

Позже поступила информация, что жертвами стрельбы в Днепре стали четверо военных и одна гражданская.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное убийство».

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