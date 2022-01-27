Юрист назвала условия, которые нельзя добавлять в брачный договор

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Условия, контролирующие личную жизнь супругов, не могут быть внесены в брачный договор. Об этом заявила эксперт по гражданским делам Яна Пехоркина.

Она подчеркнула, что, согласно Семейному кодексу РФ, супруги имеют право устанавливать режимы совместной, долевой или раздельной собственности на все имущество, способны задокументировать правила участия в доходах и расходах друг друга, однако молодожены не смогут юридически закрепить условия личных отношений.

— В нем невозможно указать, как один из супругов может быть наказан за измену, расписать график выгула домашних животных или уборки дома. Также брачное соглашение в России не касается вопроса об определении места жительства и обеспечения детей в случае развода супругов, — пояснила эксперт.

Попробовать внести подобные коррективы в брачный договор супруги, конечно, могут, однако ни один нотариус такой документ не заверит, передает «Мослента».

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