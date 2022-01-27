Уровень заполненности европейских газохранилищ упал до 40,9 процента

Фото: пресс-служба ПАО «Газпром нефть»

В подземных хранилищах Европы сохранилось менее 25 процентов от закачанного летом газового топлива. Об этом в четверг 27 января, сообщили в Telegram-канале Газпрома.

— По данным Gas Infrastructure Europe, на 25 января объем активного газа в европейских подземных хранилищах на 26,9 процента (на 14,9 миллиарда кубометров) меньше прошлогоднего уровня, — говорится в сообщении.

В компании уточнили, что более трех четвертей от общего объема газа уже было отобрано. По состоянию на 25 января отбор достиг отметки в 75,9 процента, то есть 36,3 миллиарда кубических метров.

Из этого следует, что объем топлива снизился до 40,9 процента. При этом в Германии и Франции объем запасов упал до 39 процентов.

В сентябре 2021 года глава Газпрома Алексей Миллер заявил, что в настоящее время Россия обладает самыми большими запасами газа в мире. По его словам, некоторые месторождения, которые разрабатываются Газпромом на Ямале, будут приносить топливо до 2132 года. Миллер отметил, что подземные хранилища на континенте в настоящее время испытывают дефицит. Именно это, по его мнению, влияет на цены за газ. Кроме того, Миллер предположил, что стоимость топлива будет повышаться и дальше.