Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Уровень заполненности европейских газохранилищ упал до 40,9 процента

Полина Долганова

В мире
Уровень заполненности европейских газохранилищ упал до 40,9 процента
Фото: пресс-служба ПАО «Газпром нефть»

В подземных хранилищах Европы сохранилось менее 25 процентов от закачанного летом газового топлива. Об этом в четверг 27 января, сообщили в Telegram-канале Газпрома.

— По данным Gas Infrastructure Europe, на 25 января объем активного газа в европейских подземных хранилищах на 26,9 процента (на 14,9 миллиарда кубометров) меньше прошлогоднего уровня, — говорится в сообщении.

В компании уточнили, что более трех четвертей от общего объема газа уже было отобрано. По состоянию на 25 января отбор достиг отметки в 75,9 процента, то есть 36,3 миллиарда кубических метров.

Из этого следует, что объем топлива снизился до 40,9 процента. При этом в Германии и Франции объем запасов упал до 39 процентов.

В сентябре 2021 года глава Газпрома Алексей Миллер заявил, что в настоящее время Россия обладает самыми большими запасами газа в мире. По его словам, некоторые месторождения, которые разрабатываются Газпромом на Ямале, будут приносить топливо до 2132 года. Миллер отметил, что подземные хранилища на континенте в настоящее время испытывают дефицит. Именно это, по его мнению, влияет на цены за газ. Кроме того, Миллер предположил, что стоимость топлива будет повышаться и дальше.

Читайте также:
Газпром Энергетика Европа
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Первой жертвой стала правда

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Нас всех посчитали

Никита Миронов
Никита Миронов

Во всем виновата «Маленькая страна»

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Нашим противникам до победы далеко

Владимир Платонов
Владимир Платонов

Парадоксальные результаты

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Отличительные черты номинантов

Екатерина Драгунова
Екатерина Драгунова

Готовимся усилить работу штаба

Все мнения
О проекте