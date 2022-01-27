Молодой парень убил пенсионера из-за несуществующей девушки в Подмосковье

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Россия, Московская область, Одинцовский городской округ, Голицыно Карта всех событий

Молодой человек, находясь в нетрезвом состоянии, зарезал своего 60-летнего соседа. Об этом стало известно в четверг, 27 января.

Инцидент произошел в подмосковном Голицыно. Ночью молодому человеку показалось, что в квартире его соседа прячется его случайная знакомая, которая хочет с ним встречаться. Тогда он решил выманить соседа и отключил у него свет, вскрыв электрощит. Когда пенсионер вышел из квартиры, парень ударил того ножом.

От полученных ран пенсионер скончался, а в отношении нападавшего возбуждено уголовное дело, говорится в Telegram-канале «Происшествия и новости Москвы».

Днем ранее, 26 января, стало известно, что экс-хоккеиста «Реактора» Владимира Паюла зарезали в его собственной квартире в Казани. На теле 24-летнего спортсмена были обнаружены раны в области грудной клетки, лица и шеи. В убийстве хоккеиста подозревают снимавшего у него квартиру мужчину. Полиция уже задержала его.

До этого сообщалось, что москвич зарезал своего знакомого на востоке столицы в ходе конфликта. Вечером 20 января возле жилых домов по 3-й Парковой улице между двумя знакомыми произошел конфликт. В какой-то момент один из них ударил своего оппонента ножом. От полученных травм, потерпевший скончался на месте.