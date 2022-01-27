Верховный суд оставил в силе приговор убившим Маркелова и Бабурову националистам

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Верховный суд РФ оставил без изменения приговор националистам Никите Тихонову и Евгении Хасис, убившим адвоката Станислава Маркелова и журналистки «Новой газеты» Анастасию Бабурову. Об этом стало известно в четверг, 27 января.

Поводом для повторного рассмотрения приговора националистам стало решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Там усмотрели нарушения в ходе разбирательств. По утверждению ЕСПЧ, осужденные были лишены права на справедливый суд, а присяжные не были беспристрастны, передает Telegram-канал «112».

Никита Тихонов и его гражданская жена Евгения Хасис признаны виновными в убийстве адвоката Маркелова и журналистки Бабуровой, которые были застрелены 19 января 2009 года в Москве на улице Пречистенка сразу после пресс-конференции адвоката. Тихонов и Хасис отбывают наказание за это преступление. Тихонов — пожизненное лишение свободы, а Хасис — 18 лет заключения.

До этого сообщалось, что правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении 19-летнего молодого человека, который обвиняется в убийстве и ограблении таксиста. В ходе произошедшего в салоне авто конфликта, пассажир нанес 50-летнему оппоненту множественные колото-резаные раны, от которых тот скончался на месте происшествия.

Вскоре подозреваемого удалось задержать. В ходе допроса он полностью признал вину.