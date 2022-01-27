Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Перестрелки военных произошли на границе Киргизии и Таджикистана

Иван Юминов

В мире
Перестрелки военных произошли на границе Киргизии и Таджикистана
Фото: Unsplash

Таджикистан применил силу против киргизских пограничников. Об этом заявили в Пограничной службе Государственного комитета национальной безопасности Киргизии в четверг, 27 января.

— По состоянию на 18:30 27 января обстановка на кыргызско-таджикском участке госграницы характеризовалась как напряженная, — говорится в сообщении.

Сотрудники погранвойск Таджикистана, по данным ведомства, перекрывали участок дороги Баткен — Исфана около Терт-Кече Баткенского района. Конфликт между представителями стран сперва удалось уладить, однако впоследствии он вспыхнул с новой силой.

По данным Киргизии, таджикские военнослужащие применяют в перестрелке на границе минометы и гранатометы. Пограничные подразделения на данном участке переведены на усиленный режим несения службы, отмечает ТАСС.

3 января в Азербайджане задержали военнослужащего Госпогранслужбы, который накануне застрелил трех своих сослуживцев. В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий он был найден на территории села Малхалаф Лачинского района.

Добавляется, что расследование дела взято на особый контроль Генпрокуратурой Азербайджана. Оно поручено следственному управлению Военной прокуратуры страны.

2 января младший сержант пограничной службы Азербайджана Эльхан Авазлы застрелил троих сослуживцев. Трагический случай произошел на территории особой пограничной дивизии «Губадлы» около 18:00.

Читайте также:
Военные конфликты Таджикистан Киргизия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Первой жертвой стала правда

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Нас всех посчитали

Никита Миронов
Никита Миронов

Во всем виновата «Маленькая страна»

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Нашим противникам до победы далеко

Владимир Платонов
Владимир Платонов

Парадоксальные результаты

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Отличительные черты номинантов

Екатерина Драгунова
Екатерина Драгунова

Готовимся усилить работу штаба

Все мнения
О проекте