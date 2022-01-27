Перестрелки военных произошли на границе Киргизии и Таджикистана

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Таджикистан применил силу против киргизских пограничников. Об этом заявили в Пограничной службе Государственного комитета национальной безопасности Киргизии в четверг, 27 января.

— По состоянию на 18:30 27 января обстановка на кыргызско-таджикском участке госграницы характеризовалась как напряженная, — говорится в сообщении.

Сотрудники погранвойск Таджикистана, по данным ведомства, перекрывали участок дороги Баткен — Исфана около Терт-Кече Баткенского района. Конфликт между представителями стран сперва удалось уладить, однако впоследствии он вспыхнул с новой силой.

По данным Киргизии, таджикские военнослужащие применяют в перестрелке на границе минометы и гранатометы. Пограничные подразделения на данном участке переведены на усиленный режим несения службы, отмечает ТАСС.

3 января в Азербайджане задержали военнослужащего Госпогранслужбы, который накануне застрелил трех своих сослуживцев. В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий он был найден на территории села Малхалаф Лачинского района.

Добавляется, что расследование дела взято на особый контроль Генпрокуратурой Азербайджана. Оно поручено следственному управлению Военной прокуратуры страны.

2 января младший сержант пограничной службы Азербайджана Эльхан Авазлы застрелил троих сослуживцев. Трагический случай произошел на территории особой пограничной дивизии «Губадлы» около 18:00.