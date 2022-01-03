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Азербайджанского пограничника, застрелившего троих сослуживцев, задержали

Илья Ашуров

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Азербайджанского пограничника, застрелившего троих сослуживцев, задержали
Фото: depositphotos

В Азербайджане задержали военнослужащего Госпогранслужбы, который накануне застрелил трех своих сослуживцев. Об этом в понедельник, 3 января, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры республики.

— В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий 3 января на территории села Малхалаф Лачинского района обнаружен и задержан подозреваемый младший сержант Эльхан Авазлы, — цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Добавляется, что расследование дела взято на особый контроль Генпрокуратурой Азербайджана. Оно поручено следственному управлению Военной прокуратуры страны.

В воскресенье, 2 января, младший сержант пограничной службы Азербайджана Эльхан Авазлы застрелил троих сослуживцев. Трагический случай произошел на территории особой пограничной дивизии «Губадлы» около 18:00. После инцидента подозреваемый бросил оружие и скрылся.

17 декабря польский военный Эмиль Чечко, который ранее попросил у Белоруссии политического убежища, обвинил польских силовиков в систематических убийствах мигрантов, а также двух волонтеров. Он поделился мнением, что ситуацию на приграничной с Белоруссией территории Польши должен расследовать Красный Крест.

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