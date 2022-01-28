Медведев прокомментировал возбужденные «за шутки» уголовные дела

Фото: Пресс-служба Госдумы

Некоторые возбужденные «за шутки» уголовные дела выглядят чушью, но недопустимо оскорблять представителей целых народов. Об этом в пятницу, 28 января, заявил зампредседателя Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев по поводу наказания стендаперов и блогеров за выступления или фото на фоне храмов.

— Насчет шуток мне трудно что-то комментировать, потому что иногда это просто чушь, когда, допустим, по той или иной шутке или тому или иному высказыванию возбуждают дела, — передает его слова ТАСС.

При этом Россия — многонациональная страна, поэтому при своих действиях необходимо учитывать традиции разных народов, входящих в ее состав. На Кавказе и в Москве они различаются, нужно помнить об этом.

— Если те или иные публикации оскорбляют представления целого народа, это надо учитывать, даже если нам кажется, что это очень консервативная позиция, — отметил Медведев.

Зампред сообщил, что и в разных странах мира обычаи сильно различаются. Попытки навязать их в другом месте обычно ведут к недовольству, конфликтам и просто очень тяжелым последствиям.

— Этого ни в коем случае нельзя допустить в нашей стране. Поэтому реакция должна быть разная, но она должна быть соразмерная и умная, — резюмировал он.

Например, 20 января в Сети появилось видео с девушкой, которая позирует в балаклаве и нижнем белье на фоне Московской соборной мечети вблизи Выползова переулка.

По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело об оскорблении чувств верующих.

Фотографировавшая полуобнаженную модель девушка в беседе с «ВМ» рассказала подробности произошедшего и принесла свои извинения. Она подчеркнула, что не является организатором фотосессии и стала участником случайно.