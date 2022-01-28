Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Медведев прокомментировал возбужденные «за шутки» уголовные дела

Михаил Алимов

Общество
Медведев прокомментировал возбужденные «за шутки» уголовные дела
Фото: Пресс-служба Госдумы

Некоторые возбужденные «за шутки» уголовные дела выглядят чушью, но недопустимо оскорблять представителей целых народов. Об этом в пятницу, 28 января, заявил зампредседателя Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев по поводу наказания стендаперов и блогеров за выступления или фото на фоне храмов.

— Насчет шуток мне трудно что-то комментировать, потому что иногда это просто чушь, когда, допустим, по той или иной шутке или тому или иному высказыванию возбуждают дела, — передает его слова ТАСС.

При этом Россия — многонациональная страна, поэтому при своих действиях необходимо учитывать традиции разных народов, входящих в ее состав. На Кавказе и в Москве они различаются, нужно помнить об этом.

— Если те или иные публикации оскорбляют представления целого народа, это надо учитывать, даже если нам кажется, что это очень консервативная позиция, — отметил Медведев.

Зампред сообщил, что и в разных странах мира обычаи сильно различаются. Попытки навязать их в другом месте обычно ведут к недовольству, конфликтам и просто очень тяжелым последствиям.

— Этого ни в коем случае нельзя допустить в нашей стране. Поэтому реакция должна быть разная, но она должна быть соразмерная и умная, — резюмировал он.

Например, 20 января в Сети появилось видео с девушкой, которая позирует в балаклаве и нижнем белье на фоне Московской соборной мечети вблизи Выползова переулка.

По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело об оскорблении чувств верующих.

Фотографировавшая полуобнаженную модель девушка в беседе с «ВМ» рассказала подробности произошедшего и принесла свои извинения. Она подчеркнула, что не является организатором фотосессии и стала участником случайно.

Читайте также:
Дмитрий Медведев шутка Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Андрей Казаков
Андрей Казаков

По методичке доктора Геббельса

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Первой жертвой стала правда

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Нас всех посчитали

Никита Миронов
Никита Миронов

Во всем виновата «Маленькая страна»

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Нашим противникам до победы далеко

Владимир Платонов
Владимир Платонов

Парадоксальные результаты

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Отличительные черты номинантов

Все мнения
О проекте