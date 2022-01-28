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Филиппины начнут использовать «Спутник Лайт» для ревакцинации от коронавируса

Михаил Алимов

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Ситуация с коронавирусом Вакцинация от коронавируса
В мире
Филиппины начнут использовать «Спутник Лайт» для ревакцинации от коронавируса
Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

Российская вакцина от коронавируса «Спутник Лайт» начнет использоваться для ревакцинации на Филиппинах вне зависимости от первоначального препарата. Об этом в пятницу, 28 января, сообщили в медиагруппе ABS-CBN.

Как рассказала заместитель декана Медицинского колледжа Университета Филиппин в Маниле и член группы экспертов по вакцинам Лиза Гонсалес, прививка в равной степени эффективна для заразившихся COVID-19 и остальных людей.

В ноябре управление по безопасности продуктов и медикаментов Филиппин разрешило использовать отечественную вакцину в качестве бустерного препарата или третьей дозы вакцины.

До этого сообщалось, что российские вакцины пройдут испытания в японских клиниках. Проект по проведению доклинических испытаний российских вакцин «Спутник V» и «Спутник Лайт» был предоставлен японской клиникой Hibiya Kokusai Clinic. В ходе презентации соответствующего проекта руководство клиники подчеркнуло, что российские аденовирусные вакцины пользуются доверием в международном медицинском сообществе.

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