Пьяный мужчина случайно сжег иномарку, которую собирался угнать. Видео

Фото: МВД РФ

В Приморском крае полиция задержала мужчину, который сжег чужую машину, пытаясь ее угнать. Об этом в пятницу, 28 января, сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

Ночью пьяный злоумышленник попытался угнать машину в Находке. Он забрался в автомобиль через багажник, а затем при помощи зажигалки начал «зачищать» провода, чтобы завести двигатель. В результате его действий машина загорелась. Горе-угонщик сбежал с места преступления, не подозревая, что он попал на запись камеры видеонаблюдения.

Видео: МВД РФ

Оказалось, что сгоревшая машина принадлежит 83-летнему пенсионеру. Мужчина обратился в полицию. Несостоявшегося угонщика задержали.

— Им оказался ранее судимый за особо тяжкие преступления 30-летний житель села Чиндалей Бурятского округа Забайкальского края. Совсем недавно гражданин освободился из мест лишения свободы, — говорится в сообщении ведомства.

В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Злоумышленнику также предстоит компенсировать материальный ущерб.

В декабре прошлого года молодой москвич прокатился на чужом Mercedes и стал фигурантом уголовного дела.