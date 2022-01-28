Фото: Павел Волков / Вечерняя Москва

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, откуда берутся имена циклонов и могут ли россияне купить себе «имя стихии».

Он пояснил, что существует образовательная структура — Свободный университет Берлина. Там есть метеорологический факультет и собственная коммерческая структура, которая и дает названия. Осенью осуществляется сбор заявок на наименования будущих циклонов.

— По четным годам циклоны называются только женскими именами, а антициклоны мужскими, а по нечетным — наоборот. Названия ближайших циклонов секретом не являются. В этом сезоне в Европе ждут Надю, Одетт, Селину, — рассказал Вильфанд в комментарии НСН.

Каждый человек может подать заявку, чтобы циклон был назван его именем, ее стоимость составляет 240 евро. Если много имен на букву «А», проходит жеребьевка среди присланных заявок.

Есть буквы, на которые мало имен, значит им повезло, шанс получить название циклона выше, добавил Вильфанд. Он также отметил, что антициклоны стоят дороже — 360 евро, так как его продолжительность больше и имя будет звучать в два раза чаще.

Ранее стало известно, что в Москву в пятницу придет циклон «Мария» и принесет в столицу новые снегопады.