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Перед судом предстанет мужчина, угрожавший журналистам ВГТРК

Илья Ашуров

Происшествия
Перед судом предстанет мужчина, угрожавший журналистам ВГТРК
Фото: Pixabay / Sang Hyun Cho

Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении мужчины, который воспрепятствовал законной деятельности журналистов ВГТРК. Об этом в пятницу, 28 января, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

— В ближайшее время уголовного дело будет направлено в Замоскворецкий районный суд для рассмотрения по существу. Обвиняемый содержится под стражей, — заключила собеседница «ВМ».

Дело ООО «Живые деньги»

В ноябре прошлого года прокуратура проводила проверку организации, офис которой находится в 1-м Люсиновском переулке. От граждан поступила информация о том, что данная организация занимается мошенничеством, выдавая кредиты под залог квартиры. Прокуроры привлекли журналистов ВГТРК для съемки ведомственной проверки.

После съемок одному их журналистов позвонил неизвестный и начал угрожать расправой в случае если репортаж о данной организации выпустят в эфир. По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 144 УК РФ («Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов» — прим. «ВМ»).

По версии следствия, чтобы вынудить корреспондентку отказаться от распространения информации о деятельности ООО «Живые деньги», подозреваемый вытолкнул ее из помещения, в результате чего она упала на пол.

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