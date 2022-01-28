Парковочный навес обрушился на западе столицы и повредил десять машин

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Россия, Москва, Кутузовский проезд, 4к1 Карта всех событий

На западе столицы произошло обрушение навеса для парковки. В результате инцидента поврежденными оказались десять автомобилей. Об этом в пятницу, 28 января, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

По словам собеседника «ВМ», навес обрушился рядом с домом № 4 на Кутузовском проезде. Площадь обрушения составила 150 квадратных метров.

— Повреждено десять автомобилей. Пострадавших нет, — заключил источник «ВМ».

В ГУ МЧС по городу «ВМ» сообщили, что выезда по указанному адресу не было. Информация о произошедшем уточняется.

На прошлой неделе в одном из домов на западе столицы обрушился подъездный козырек. В результате происшествия никто не пострадал. Никулинская прокуратура города инициировала проверку по факту случившегося.