Столичные врачи вылечили 5323 пациентов с коронавирусом за сутки

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Столичные врачи вылечили от коронавирусной инфекции 5323 пациентов за последние сутки. Об этом в пятницу, 28 января, сообщили в Telegram-канале оперштаба Москвы.

Всего за время пандемии количество людей, которые вылечились от COVID-19 в городе, составило 1 946 142.

За последний день в столице выявили 23 994 новых случая коронавируса. За день 74 москвича скончались. По состоянию на 28 января на аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ) находятся 470 пациентов. При этом доля госпитализаций составила 5,8 процента, подытожили в оперштабе.

Накануне мэр города Сергей Собянин сообщил, что рост заболеваемости коронавирусом в Москве может продлиться еще две недели. По его словам, за последние две недели количество заболеваемости коронавирусом в городе увеличилось примерно в пять раз. Он также отметил, что ситуация с коронавирусом в столице развивается по «европейскому сценарию».

27 января был обновлен указ Сергея Собянина, в котором указаны меры противодействия коронавирусу, действующие в столице. О том, какие ограничения введены в данный момент и какие меры действуют в столичных поликлиниках на фоне роста заболеваемости штаммом «омикрон», — в материале «Вечерней Москвы».