РФ запросила правительство ЦАР о расследовании убийства трех российских журналистов

Фото: МИД РФ

Россия снова запросила правительство Центральноафриканской республики (ЦАР) о ситуации с убийством трех российских журналистов на территории иностранного государства. Об этом в пятницу, 28 января, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

— Мы уже запросили правительство ЦАР в очередной раз, когда появилась информация про эту группировку 3R и мы доведем это расследование до конца настолько, насколько у нас хватит возможностей, — передает его слова РИА Новости.

Он добавил, что Россия намерена узнать истину по этому вопросу.

20 января новый посол РФ в ЦАР Александр Бикантов заявил, что российские журналисты, погибшие в Центральноафриканской Республике в 2018 году, могли стать жертвами боевиков группировки 3R. По его словам, журналисты передвигались по трассе Декоа — Сибю ночью без какой-либо охраны.

СПРАВКА «ВМ»

На территории ЦАР 31 июля 2018 года были убиты российские журналисты Орхан Джемаль, Кирилл Радченко и Александр Расторгуев. Они прибыли в страну, чтобы снять фильм-расследование, посвященный деятельности частной военной компании. Их тела были обнаружены в одном из наиболее криминальных районов республики.

3 февраля 2020 года предыдущий посол в ЦАР Владимир Титоренко заявил, что российские журналисты могли стать жертвами криминальных элементов из других стран.