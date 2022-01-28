Московским педиатрам стали доступны памятки о плановых вакцинациях детей

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Московские врачи-педиатры в детских столичных поликлиниках теперь смогут увидеть рекомендации о вакцинации детей в электронных медкартах (ЭМК). Все подсказки будут соответствовать календарю прививок. Об этом в пятницу, 28 января, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— Теперь для педиатров в ЭМК маленьких пациентов доступны оповещения о проведенных им вакцинациях за последний месяц, а также подсказки о рекомендованных вакцинациях, — рассказала заммэра.

По ее словам, благодаря нововведению врачи будут сами назначать детям прививку.

При этом уточняется, что подсказки имеют лишь рекомендательный характер, передает агентство городских новостей «Москва».

Накануне глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что дети заражаются штаммом коронавируса «омикрон» в 2,5 раза чаще, нежели другими вариантами COVID-19.

До этого директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что около 70–80 процентов от общего числа российских детей необходимо привить от коронавирусной инфекции. По его словам, детям необходима такая же защита, как и взрослым гражданам. Он уточнил, что вакцинация детей может проводиться только с согласия их родителей.