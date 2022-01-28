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Соцобъекты появятся на территории бывших промзон в Москве

Георгий Соланович

Город
Соцобъекты появятся на территории бывших промзон в Москве
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

На территории бывших промышленных зон в Москве инвесторы построят 15 социальных объектов. Об этом сообщила пресс-служба городского комплекса градостроительной политики и строительства.

— Благодаря совместной работе города и инвесторов на ранее заброшенных участках появляются новые жилые кварталы с социальной инфраструктурой. В 2022 году инвесторы планируют построить в бывших промзонах около 15 социальных объектов, — уточнил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Большой вклад в развитие промзон частные застройщики вносят согласно договорам о комплексном развитии территорий (КРТ). Развитие территории промзоны предполагает возведение за счет внебюджетных источников полноценного городского массива, также включающего в себя транспортную и социальную инфраструктуру.

Бочкарев добавил, что первый договор КРТ был заключен в отношении промзоны «Октябрьское поле» на северо-западе Москвы. Частный застройщик инвестирует в строительство около 1,7 миллиарда рублей, передает агентство городских новостей «Москва».

Ранее Бочкарев заявил о том, что реконструкция Крутицкой набережной завершена почти на четверть.

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