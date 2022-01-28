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Участок Ленинского проспекта в Обручевском районе перекроют с 31 января

Полина Долганова

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Участок Ленинского проспекта в Обручевском районе перекроют с 31 января
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы
Россия, Москва, Ленинский проспект, 111к1 Карта всех событий

Участок бокового проезда Ленинского проспекта в Обручевском районе перекроют. Период ограничений будет действовать с 31 января по 30 ноября. Об этом в пятницу, 28 января, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Уточняется, что на указанном участке будет вестись строительство объектов столичного метро.

Транспорт не сможет проезжать по участку в районе дома 111 по Ленинскому проспекту, подытожили в агентстве городских новостей «Москва».

Недавно стало известно, что с 29 января в ЗАО столицы изменятся маршруты нескольких автобусов. Об этом сообщили в Telegram-канале дептранса. Так, например, после открытия новых станций БКЛ горожане больше не нуждаются в работе автобуса 785. Вместо него москвичам предлагают пользоваться маршрутами 226, 630, 688, 785к, 793 и 830. Также приостанавливается работа автобуса 187. Вместо него предлагается пересесть на маршруты 107, 260 и 329.

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