Полезный бутерброд: диетолог раскрыл секрет здорового перекуса

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Любой прием пищи можно превратить в полезный для здоровья. Даже быстрые перекусы, например, бутерброд. Врач-диетолог и гастроэнтеролог Нурия Дианова рассказала, как сделать полезный бутерброд.

Первым шагом в приготовлении правильного бутерброда будет исключение из ингредиентов белого хлеба. Как рассказала диетолог, белый хлеб полон рафинированных углеводов. Заменить его можно любым цельнозерновым или серым хлебом.

А вот уже на такой правильный хлеб можно положить все, что захочется. Но не будет лишним положить в бутерброд или сэндвич свежих овощей, чтобы соблюсти правильное соотношение клетчатки.

— Главное понимать: чтобы сделать бутерброд реально полезным, надо к условным 100 граммам бутерброда добавлять еще 100 граммов овощей или фруктов, а лучше — 200 граммов. То есть клетчатки должно быть в два раза больше, чем самого бутерброда, — цитирует Дианову радио Sputnik.

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