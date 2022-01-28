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Сергей Миронов: ПФР и ФСС после объединения должны стать госструктурой

Ольга Маркова

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Сергей Миронов: ПФР и ФСС после объединения должны стать госструктурой
Фото: spravedlivo.ru

Пенсионный фонд России и Фонд социального страхования объединятся в единый Социальный фонд. По крайней мере, именно это следует из проекта закона «О Фонде пенсионного и социального страхования РФ», сообщает «Коммерсант». Нововведение должно войти в жизнь уже в 2023 году.

Один из самых «скользких вопросов» — правовой статус будущего объединения. Предполагается, что Социальный фонд будет внебюджетным. При этом ныне действующие ПФР и ФСС являются государственными учреждениями.

Глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов в беседе с «Вечерней Москвой» высказал мнение, что предлагаемый правительством объединенный фонд не должен быть отделенной от государства некоммерческой структурой — он должен стать частью аппарата налоговой службы.

— С одной стороны, объединение фондов — это шаг в правильном направлении. Но новая структура должна стать частью государства, поскольку именно за государством в Конституции закреплена обязанность гарантировать гражданам достойную старость, — напоминает политик. — Статус некоммерческой структуры позволит новому фонду не отчитываться о закупках, а это увеличит риски коррупции.

Миронов убежден, что новая структура должна стать частью аппарата налоговой службы. Это не только снизит коррупционные риски, но и обеспечит более эффективное управление, поскольку именно у налоговиков есть все необходимые данные о доходах граждан и организаций, отметил он.

Политик подчеркнул, что сваливать на частную структуру конституционные обязанности государства — опасный прецедент.

— Кроме того, структура, не наделенная властью, не сможет эффективно отстаивать права работников, особенно если речь идет о теневой занятости, оформлении трудовых отношений по гражданско-правовому договору или через фирмы-однодневки. Если новый фонд не станет частью государственного аппарата, он будет стабильно убыточным, как два его предшественника, — добавил он.

Еще один серьезный недостаток предлагаемой реформы в том, что правительство предлагает сохранить регрессивную шкалу взносов, отмечает депутат.

— Проще говоря, богатые будут платить социальных налогов на 15 процентов меньше, как это происходит сейчас. Во всем цивилизованном мире делают наоборот: налоги для богатых больше, чем для бедных, — заявил Миронов.

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