Военный вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку на реку под Ульяновском

Фото: Минобороны РФ

Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку на лед реки в Ульяновской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны в пятницу, 28 января.

— Экипаж не пострадал. Силами поисково-спасательной службы экипаж эвакуирован на аэродром базирования, — говорится в сообщении.

Техническая неисправность, по предварительным данным, могла стать причиной инцидента, уточнили в министерстве. Вертолет совершил посадку в районе населенного пункта Дубки.

По информации источника ТАСС, на борту находились два человека. Ми-8 следовал с аэродрома Мулино в Ульяновск.

27 декабря 2021 года вертолет Ми-2 совершил аварийную посадку в Якшур-Бодьинском районе Удмуртии. Он проводил обследование нефтепровода.

По предварительным данным, вертолет вылетел из Ижевска. После сообщений об аварийной посадке к месту происшествия выдвинулись спасатели.

На борту находились два человека, они вышли на связь. 28 декабря спасатели обнаружили вертолет, он находился возле населенного пункта Чайковский в 80 километрах от Ижевска.