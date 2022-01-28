Депутат Толмачев отметил успехи Подмосковья в развитии транспортной инфраструктуры

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Депутат Госдумы Александр Толмачев отметил, что Московская область значительно преуспела в развитии транспортной инфраструктуры.

Он отметил, что в регионе продолжается строительство развязок, расширение магистралей, ремонт дорожных участков. Все работы выполняются с высоким уровнем качества, ведь речь идет о безопасности участников дорожного движения.

Дополнительные участки трассы разгружают дорожную сеть, снижают количество пробок и аварий.

По мнению депутата, в Подмосковье проводится большая работа по развитию транспортной инфраструктуры, которая за последние годы позволила решить ряд значительных проблем, передает РИАМО.

Он отметил, что работа по развитию транспортной инфраструктуры будет продолжена и в 2022 году. Масштабная часть работ прошла на трассе М2 «Крым». Здесь было обновлено более пятидесяти километров дорожного полотна. На участке трассы было увеличено число полос, что позволило снизить число пробок.

Ранее сообщалось, что более 270 километров федеральных дорог отремонтировали в Подмосковье в 2021 году.