Один человек погиб при жесткой посадке Ми-8 в Ульяновской области

Фото: Минобороны РФ

При жесткой посадке вертолета Ми-8 в Ульяновской области погиб один человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в пятницу, 28 января.

— На борту находились три члена экипажа. Один из них скончался от травм, двое ранены, — приводит слова собеседника ТАСС.

28 января в Минобороны сообщили, что Ми-8 совершил жесткую посадку на лед реки в Ульяновской области. При инциденте, по данным ведомства, никто не пострадал, а силами поисково-спасательной службы экипаж эвакуирован на аэродром.

Техническая неисправность, по предварительным данным, могла стать причиной инцидента, уточнили в министерстве. Вертолет совершил посадку в районе населенного пункта Дубки. Ми-8 следовал с аэродрома Мулино в Ульяновск.

27 декабря 2021 года вертолет Ми-2 совершил аварийную посадку в Якшур-Бодьинском районе Удмуртии. Он проводил обследование нефтепровода.

По предварительным данным, вертолет вылетел из Ижевска. После сообщений об аварийной посадке к месту происшествия выдвинулись спасатели.

На борту находились два человека, они вышли на связь. 28 декабря спасатели обнаружили вертолет, он находился возле населенного пункта Чайковский в 80 километрах от Ижевска.