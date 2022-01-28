Число столкновений автомобилей с пассажирами-детьми выросло в Москве в январе

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В январе выросло число ДТП в Москве с участием автомобилей, в которых пассажирами были дети. Об этом в пятницу, 28 января, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по городу.

Уточняется, что в большинстве таких аварий виноваты водители других автомобилей. В ведомстве подчеркнули, что из-за ошибок на дороге и предумышленных нарушений дети-пассажиры попадают в больницы, в том числе с серьезными травмами.

— Уважаемые водители! Будьте более внимательны за рулем, не прибегайте к нарушениям ПДД, от ваших действий зависят жизни и здоровье маленьких участников дорожного движения, — говорится в сообщении.

Днем ранее, 27 января, в Госавтоинспекции рассказали, какие водители чаще всего нарушают ПДД.

Статистика ДТП

На минувшей неделе в Москве произошло 134 ДТП, в которых пять человек погибли и еще 153, включая десять детей, получили травмы разной степени тяжести.

В ГИБДД отметили, что наиболее частым видом дорожных аварий являются столкновения транспортных средств и наезды на пешеходов. В период с 17 по 23 января на дорогах столицы зарегистрировали 66 и 51 случай таких ДТП соответственно.