Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Число столкновений автомобилей с пассажирами-детьми выросло в Москве в январе

Евгений Белоусов

Происшествия
Число столкновений автомобилей с пассажирами-детьми выросло в Москве в январе
Фото: Depositphotos

В январе выросло число ДТП в Москве с участием автомобилей, в которых пассажирами были дети. Об этом в пятницу, 28 января, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по городу.

Уточняется, что в большинстве таких аварий виноваты водители других автомобилей. В ведомстве подчеркнули, что из-за ошибок на дороге и предумышленных нарушений дети-пассажиры попадают в больницы, в том числе с серьезными травмами.

— Уважаемые водители! Будьте более внимательны за рулем, не прибегайте к нарушениям ПДД, от ваших действий зависят жизни и здоровье маленьких участников дорожного движения, — говорится в сообщении.

Днем ранее, 27 января, в Госавтоинспекции рассказали, какие водители чаще всего нарушают ПДД.

Статистика ДТП

На минувшей неделе в Москве произошло 134 ДТП, в которых пять человек погибли и еще 153, включая десять детей, получили травмы разной степени тяжести.

В ГИБДД отметили, что наиболее частым видом дорожных аварий являются столкновения транспортных средств и наезды на пешеходов. В период с 17 по 23 января на дорогах столицы зарегистрировали 66 и 51 случай таких ДТП соответственно.

Читайте также:
Статистика ДТП Дети
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как мы становимся черствыми

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Вопреки законам логики

Андрей Казаков
Андрей Казаков

По методичке доктора Геббельса

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Первой жертвой стала правда

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Нас всех посчитали

Никита Миронов
Никита Миронов

Во всем виновата «Маленькая страна»

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Нашим противникам до победы далеко

Все мнения
О проекте