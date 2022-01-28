Цена нефти Brent превысила 90 долларов за баррель

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Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2022 года растет до 89,6 доллара за баррель на момент 28 января 17:14 по московскому времени.

На момент 17:04 по московскому времени стоимость Brent выросла более чем на 2 процента, торгуясь на уровне 90,01 доллара США за баррель, сообщает ТАСС.

Курсы доллара и евро резко упали в ходе торгов на Мосбирже.

Экономисты рассказали, чего ждать от рубля в случае, если западные государства введут новые санкции против России. США сообщают, что в случае эскалации ситуации на Украине санкции окажутся в разы серьезнее, чем в 2014 году.

По словам экспертов, российская экономика выходит на подъем и вскоре нужно будет заменить доллар на какую-нибудь другую валюту.