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Медведев извинился перед судьей Australian Open за слово «тупой»

Иван Юминов

Спорт
Медведев извинился перед судьей Australian Open за слово «тупой»
Фото: instagram/medwed33

Российский теннисист Даниил Медведев заявил, что пожалел о споре с судьей в ходе полуфинала Australian Open.

— Я часто проигрывал матчи из-за потери фокуса и сил. Но как только я это сделал, подумал: «Это большая ошибка», — рассказал спортсмен.

Он уточнил, что ему удалось собраться и на старте третьего сета найти пару подач, которые вернули его в игру. Медведев называл арбитра «тупым» из-за того, что отец грека Стефаноса Циципаса общался с сыном в ходе розыгрышей, отмечает «Матч ТВ».

28 января Медведев вышел в финал Australian Open. В полуфинале он обыграл Циципаса со счетом 7:6 (7:5), 4:6, 6:4, 6:1.

В финале россиянин встретится с испанцем Рафаэлем Надалем. Именитый игрок уже выигрывал в 2009 году этот турнир, также он является 20-кратным победителем турниров Большого шлема. Финальный поединок состоится в ближайшее воскресенье, 30 января.

4 января Медведев обыграл Алекса де Минаура и принес сборной России досрочную победу в матче с командой Австралии на ATP Cup. Матч проходил в рамках группового этапа.

Встреча теннисистов длилась всего час 20 минут и завершилась победой Медведева по итогам двух сетов — 6:4, 6:2. Таким образом, счет в матче Россия — Австрия стал 2:0.

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