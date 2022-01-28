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Тело утонувшей при купании на Крещение женщины опознал супруг

Евгений Белоусов

Происшествия
Тело утонувшей при купании на Крещение женщины опознал супруг
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Тело утонувшей на Крещение 41-летней женщины, которое было обнаружено в километре от проруби в поселке Выра Гатчинской области, опознал супруг погибшей. Об этом сообщили в пятницу, 28 января, в пресс-службе регионального СК.

— Найденное в реке Оредеж в Ленинградской области тело принадлежит утонувшей при купании на Крещение женщине. Ее опознал супруг, — передает РИА Новости.

До этого стало известно, что следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Несчастный случай на Крещение

В Ленобласти женщина решила нырнуть в прорубь и утонула. Несчастный случай произошел 19 января около деревни Выры. В Сети появились кадры инцидента. На них видно, как женщина прыгает в прорубь и исчезает в воде. На помощь бросаются ее родственники, но найти 41-летнюю купальщицу они не смогли. По предварительной информации, ее унесло течением.

Спасатель и инструктор по первой помощи Любовь Кулакова отметила, что женщина, утонувшая в проруби во время празднования Крещения Господня, нырнула в купель по диагонали, из-за чего ее моментально унесло течением и ей не смогли помочь.

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