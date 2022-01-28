Вестибюль станции «Волоколамская» закроют из-за технических работ до 31 января

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, метро Волоколамская Карта всех событий

Вестибюль станции метро «Волоколамская», выход № 1 будет закрыт до 31 января из-за проведения технических работ. Об этом в пятницу, 28 января, сообщили в пресс-службе московского метро.

— С 29.01.2022 по 31.01.2022 вестибюль станции «Волоколамская» (выход № 1) закроют из-за технических работ. Войти и выйти со станции можно через выход № 2, — говорится в сообщении.

За прошедший 2021 год специалисты Управления по контролю и надзору за объектами метрополитена Мосгосстройнадзора провели 514 проверок на строящихся объектах столичной подземки.

Уточняется, что проверки прошли на объектах: юго-западный, западный, восточный и северо-восточный участки Большой кольцевой линии (БКЛ) метрополитена; Люблинско-Дмитровская линия от станции «Лианозово» до станции «Физтех», электродепо «Выхино», «Южное» и других.