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Журналист CNN запутал американцев неправильным переводом слов Лаврова

Иван Юминов

В мире
Журналист CNN запутал американцев неправильным переводом слов Лаврова
Фото: МИД РФ

Журналист CNN Александр Марквардт попытался перевести слова главы МИД России Сергея Лаврова, но сделал это неправильно.

— Мы играем в разные игры: они играют в бейсбол, а мы — в российские игры, — привел Марквардт свою версию цитаты в Twitter.

При этом фраза министра звучит как: «Что касается мячей, мы в разные игры играем — у них, может быть, там бейсбольный мяч, у нас чижик от лапты». Подписчики журналиста заинтересовались характером таких игр, а один даже написал, что исконно русских игр не существует.

28 января МИД России расширил список представителей ЕС, которым запрещен въезд в страну. Основанием для их принятия выступают бездоказательные и абсурдные обвинения, считают в ведомстве.

Москва, как уточнили в МИД, неоднократно предостерегала Брюссель от использования односторонних ограничительных мер. В связи с этим на основе принципов взаимности и паритетности Россия приняла решение о расширении ответного списка представителей стран — членов и институтов ЕС, которым запрещен въезд. Меры коснулись глав отдельных европейских ЧВК, представителей силовых структур, а также органов законодательной и исполнительной власти ряда стран — членов ЕС.

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