Москвичам пообещали кратковременную оттепель в последний день января

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Температура превысит климатическую норму на шесть–семь градусов на следующей неделе в Москве. Об этом в пятницу, 28 января, сообщили в Гидрометцентре России.

Уточняется, что для завершающих дней января и начала февраля норма средней суточной температуры самая низкая. Но сильные морозы в столичном регионе не ожидаются.

— Температура будет колебаться в пределах, превышающих климатическую норму примерно на шесть–семь градусов, и даже кратковременно (в понедельник) достигнет оттепельных значений, — говорится в сообщении.

Также синоптики пообещали метель, так что следует ожидать увеличения сугробов в городе. Этой зимой максимальная высота снежного покрова в Москве достигала 46 сантиметров при норме для января в 25 сантиметров, уточняется в сообщении.

Жителей столицы предупредили о снежной и умеренно холодной погоде в грядущие выходные дни. Такие природные явления будет обуславливать действие циклона. В ночь на субботу его влияние усилится, из-за чего в городе пойдет снег.

Световой день увеличится более чем на полтора часа в столице к концу февраля. Эксперты отметили, что в первый день февраля продолжительность светового дня достигнет восьми часов и 57 минут.