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Тихановскую выдвинули на Нобелевскую премию мира

Юлия Курганова

В мире
Тихановскую выдвинули на Нобелевскую премию мира
Фото: flickr/number10gov

Экс-кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую выдвинули на Нобелевскую премию мира в 2022 году. Об этом сообщил в пятницу, 28 января, ее советник Франак Вячорка в Twitter.

Отмечается, что кандидатуру выдвинули норвежские депутаты Вервик Булестад и Харек Элвесен за то, что Тихановская «является символом продолжающейся борьбы белорусских граждан за свободу».

В прошлом году депутат норвежского парламента Гейр Тоскедаль уже выдвигал Тихановскую на соискание Нобелевской премии мира, но она ее не получила. Тогда победили Дмитрий Муратов, главный редактор «Новой газеты» и журналистка из Филиппин.

В декабре прошлого года белорусский суд приговорил супруга Тихановской к 18 годам тюрьмы. Гомельский областной суд приговорил Сергея Тихановского, мужа Светланы Тихановской, которая представляла оппозицию на выборах президента республики в 2020 году, к 18 годам лишения свободы.

В сентябре Минский областной суд приговорил члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марию Колесникову к 11 годам тюрьмы.

9 августа 2020 года в Белоруссии состоялись выборы президента. 14 августа Центризбирком опубликовал окончательные итоги выборов. По данным комиссии, за действующего лидера страны Александра Лукашенко проголосовали 80,1 процента избирателей, тогда как за оппозиционного кандидата Тихановскую — 10,12 процента.

Электоральные мероприятия к концу дня переросли в массовые протесты, которые пришлось подавлять силой. Менее чем за неделю митингов ОМОН задержал несколько тысяч человек. Сотни человек пострадали, в том числе и сами правоохранители. По факту нападения на милицию были возбуждены десятки уголовных дел.

После этих событий Евросоюз ввел санкции в отношении Лукашенко, а также еще нескольких человек и предприятий, заявив о неприемлемости насилия против протестующих и фальсификаций на выборах.

Позже дополнительные санкции ввели из-за самолета Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс 23 мая. Он экстренно сел в Минске из-за сообщения о минировании. На борту находился Роман Протасевич. 3 июня он сообщил, что признает вину в призывах к протестам после выборов президента в Белоруссии.

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