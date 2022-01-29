Диетологи назвали продукты, которые помогут выглядеть моложе на десять лет
Диетологи рассказали, что для того, чтобы выглядеть моложе необходимо употреблять определенные продукты.
По их словам, растительный белок поможет не только увеличить мышечную массу, но и выглядеть моложе.
— Белок необходим для формирования и восстановления клеток и тканей, и он также является важнейшим компонентом коллагена, который помогает нашей коже сохранять упругость, эластичность и молодость, — подчеркнули диетологи Лисси Лакатос и Тэмми Лакатос Шеймс.
Они добавили, что растительные белки также поддерживают здоровье и молодость кожи благодаря содержащимся в них антиоксидантам.
Кроме того, для продления молодости следует употреблять помидоры.
— Этот замечательный красный овощ богат ликопином — антиоксидантом, который помогает защищать кожу от ультрафиолетового излучения. Вы получите максимальную пользу от употребления помидоров, если будете есть их после термической обработки. К примеру, в виде томатной пасты или томатного соуса, — объяснила диетолог Эми Горин.
Специалисты также посоветовали использовать нерафинированное оливковое масло холодного отжима. Оно богато антиоксидантами, такими как токоферолы, бета-каротин и фенольные соединения, которые помогают бороться с окислительными процессами и воспалением. Оливковое масло холодного отжима поможет сохранить эластичность кожи и ее молодость, подчеркнули специалисты.
Еще стоит съедать пять ягод чернослива в день. В нем содержатся питательные вещества, которые влияют на здоровье костей.
— Крепкие, здоровые кости необходимы для поддержания здоровья и тонуса мышц и подтянутого тела, в результате чего вы выглядите моложе, — отметили диетологи.
Чтобы сохранить молодость кожи, важно избегать сладких продуктов, подвергшихся обработке, которые вызывают воспаление и старение кожи. Поэтому, когда хочется съесть что-то сладкое, то лучше выбрать чернослив.
Также следует съедать минимум одну порцию жирной рыбы в неделю. Жирные кислоты омега-3 помогают уменьшать воспаление, которое может повреждать кожу. Кроме того, жирная рыба содержит большое количество белка, который нужен для образования коллагена и эластина, необходимых для поддержания упругости и эластичности кожи.
Кроме того, в авокадо содержится много ненасыщенных жиров и клетчатки, которые способствуют здоровью кожи. Мононенасыщенные жиры в авокадо способствуют формированию здоровой кожной мембраны. В то же время высокое содержание антиоксидантов помогает бороться со свободными радикалами, вызывающими повреждение и старение кожи, что в целом приводит к тому, что кожа выглядит моложе, сообщается на портале Eat This, Not That.
Диетолога Елена Соломатина рассказала, что что нужно есть, чтобы продлить молодость. Она сообщила «Вечерней Москве», как замедлить процессы старения и нормализовать свой режим, чтобы сохранить красоту и здоровье.