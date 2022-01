Диетологи назвали продукты, которые помогут выглядеть моложе на десять лет

Фото: Pexels

Диетологи рассказали, что для того, чтобы выглядеть моложе необходимо употреблять определенные продукты.

По их словам, растительный белок поможет не только увеличить мышечную массу, но и выглядеть моложе.

— Белок необходим для формирования и восстановления клеток и тканей, и он также является важнейшим компонентом коллагена, который помогает нашей коже сохранять упругость, эластичность и молодость, — подчеркнули диетологи Лисси Лакатос и Тэмми Лакатос Шеймс.

Они добавили, что растительные белки также поддерживают здоровье и молодость кожи благодаря содержащимся в них антиоксидантам.

Кроме того, для продления молодости следует употреблять помидоры.

— Этот замечательный красный овощ богат ликопином — антиоксидантом, который помогает защищать кожу от ультрафиолетового излучения. Вы получите максимальную пользу от употребления помидоров, если будете есть их после термической обработки. К примеру, в виде томатной пасты или томатного соуса, — объяснила диетолог Эми Горин.

Специалисты также посоветовали использовать нерафинированное оливковое масло холодного отжима. Оно богато антиоксидантами, такими как токоферолы, бета-каротин и фенольные соединения, которые помогают бороться с окислительными процессами и воспалением. Оливковое масло холодного отжима поможет сохранить эластичность кожи и ее молодость, подчеркнули специалисты.

Еще стоит съедать пять ягод чернослива в день. В нем содержатся питательные вещества, которые влияют на здоровье костей.

— Крепкие, здоровые кости необходимы для поддержания здоровья и тонуса мышц и подтянутого тела, в результате чего вы выглядите моложе, — отметили диетологи.

Чтобы сохранить молодость кожи, важно избегать сладких продуктов, подвергшихся обработке, которые вызывают воспаление и старение кожи. Поэтому, когда хочется съесть что-то сладкое, то лучше выбрать чернослив.

Также следует съедать минимум одну порцию жирной рыбы в неделю. Жирные кислоты омега-3 помогают уменьшать воспаление, которое может повреждать кожу. Кроме того, жирная рыба содержит большое количество белка, который нужен для образования коллагена и эластина, необходимых для поддержания упругости и эластичности кожи.

Кроме того, в авокадо содержится много ненасыщенных жиров и клетчатки, которые способствуют здоровью кожи. Мононенасыщенные жиры в авокадо способствуют формированию здоровой кожной мембраны. В то же время высокое содержание антиоксидантов помогает бороться со свободными радикалами, вызывающими повреждение и старение кожи, что в целом приводит к тому, что кожа выглядит моложе, сообщается на портале Eat This, Not That.

