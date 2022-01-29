Эльф чистоты и хранитель счастья: названы самые необычные вакансии в России

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Аналитики сервиса HeadHunter сообщили самые редкие и необычные вакансии в России.

Так, в Тюмени требуется пивной сомелье с зарплатой от 250 тысяч рублей. Специалист должен иметь опыт работы пивоваром не менее пяти лет, владеть немецким языком, уметь проводить пивные дегустации и хорошо разбираться в сортах пива.

В Санкт-Петербурге ищут дегустатора бургеров и фастфуда. В его обязанности будет входить посещение ресторанов, кафе и фуд-кортов и дегустирование бургеров, закусок и напитков за счет компании. Заработная плата работника составит от 50 300 до 56 700 рублей.

В Перми компании требуется робот-инженер на разработку технических проектов и конструкторской документации. Ему готовы платить от 100 тысяч рублей.

В Ростове-на-Дону открыта вакансия сопровождающего на свидания на крыше за 25-35 тысяч рублей в месяц. Также аналитики сообщили, что в Красноярске на работу требуется фея или эльф чистоты, в Челябинске — фея по корпоративной культуре, а в Москве — хранитель счастья пользователей, передает РИА Новости.

HR-директор перечислила самые востребованные профессии на рынке труда. Елена Лимонова рассказала, что серьезную нехватку сотрудников испытывают компании IT-сферы. Здесь необходимы специалисты высокой квалификации, а также новички. Спрос на профессии в этой сфере будет высоким в течение трех–пяти лет.