Музей братьев Третьяковых открылся в Москве

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Россия, Москва, 1-й Голутвинский переулок Карта всех событий

В столице открылся Музей имени братьев Сергея и Павла Третьяковых, которые занимались благотворительной и общественной деятельностью. Посетить экспозицию можно с 29 января.

Он расположился в двухэтажном особняке в 1-м Голутвинском переулке. Экспонаты посвящены жизни и деятельности меценатов. Открытие приурочили к 190-летию Павла Третьякова и 165-летию Третьяковской галереи, которые отмечались в 2021 году.

По словам генерального директора Третьяковской галереи Зельфиры Трегуловой, вход в музей будет осуществляться группами по семь человек каждые полчаса. За сутки его смогут посетить около 100 гостей, передает Интерфакс.

— Приобретение картин не было для них способом приумножения капитала, преодоления «статусной второсортности», как порой воспринимают купеческую благотворительность, удовлетворения личных амбиций или коллекционерской страсти. Коллекционирование осознавалось ими как дело всей жизни, необходимое русскому обществу, что подкреплялось уверенностью в оправданности избранной цели, — сообщили агентству в музее.

Здание открылось после реставрации, начавшейся в 2015 году. В рамках реставрации специалисты постарались создать в доме коллекционеров музей, а не мемориальное место. Экспозиция будет рассказывать о судьбе предпринимателей, а также об их жизненных принципах.