«Сказочная царица»: Долина предстала лысой и привела фанатов в восторг

Фото: instagram/larisa.dolina.official

Певица Лариса Долина опубликовала фото, на которых она позирует лысой. При этом на голову артистка надела золотистую корону с камнями. Кадрами с новой фотосессии знаменитость поделилась на своей странице в Instagram.

Долина запечатлелась в изделиях под золото (в том числе в короне с камнями и цепочке с большим крестом) и длинном платье в пол темно-серого оттенка. Макияж был в стиле смоки с темной помадой.

— Фрагменты прошлой фотосессии. Удивительно все-таки, как меня видят художники, — написала звезда в своем посте.

Новый образ певицы восхитил поклонников, о чем они принялись писать в комментариях. Пост Долиной собрал уже тысячи лайков. Многие пользователи просто потрясены внешним видом знаменитости.

«Нереальная!» — написала в комментариях Наталья Подольская.

«Очень круто! Красота! Таис Афинская!» — отметила актриса и ведущая Алла Довлатова.

«Лариса Александровна, это невероятно красиво! Эстетика сто процентов! Снежная королева!»; «Это вау! Как будто с другой планеты!»; «Платье шикарное, и вы, Лариса — красавица»; «Сказочная царица», — оставили комментарии фолловеры.

Фанаты Долиной оценили ее ночную диету. Народная артистка РФ рассказала, как она поддерживает себя в форме. Соответствующее видео появилось в Instagram-аккаунте певицы.