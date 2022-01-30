Ярослав Сумишевский раскрыл подробности гибели супруги

Фото: Личный архив Ярослава Сумишевского

Год назад в ДТП погибла Наталья Бородина — жена певца Ярослава Сумишевского. В момент аварии исполнитель находился с ней в одной машине. Недавно в одном из интервью он раскрыл подробности произошедшего на той зимней дороге.

Виновным в трагедии признан личный водитель пары, который не справился с управлением. После смерти жены у Сумишевского остался сын Мирослав, родившийся в браке с ней.

— Во время поездки шел сильный снег, погода была очень плохая. В пути в основном я спал, но периодически просыпался и даже делал замечания водителю, чтобы он не торопился и не обгонял автомобили из-за плохой видимости. В какой-то момент произошел удар, но я спал и сразу не понял, что произошло. Был сильный шок. Потом я посмотрел на свою супругу, сидевшую на заднем сиденье, — ее лицо и голова были в крови, — передает его слова «СтарХит».

Женщина восемь дней провела в больнице, но врачи спасти ее не смогли — не выдержало сердце. С тех пор, как признается певец, он живет будто в страшном сне и никак не может проснуться.

В июне 2021 года он заявил, что в смертельном ДТП, которое произошло более четырех месяцев назад, винит себя. Сумишевский описал мгновение, которое предшествовало трагедии. Он полагает, что мог предотвратить ее.