Врач Тяжельников объяснил, почему нельзя принимать горячую ванну при ОРВИ
При наличии симптомов ОРВИ нельзя принимать горячую ванну, так как она негативно повлияет на течение болезни. Об этом заявил главный специалист по медико-санитарной помощи взрослому населению Департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.
— Если у больного нет повышенной температуры и у него достаточно удовлетворительное самочувствие, то не повредит непродолжительный, на пять–семь минут, теплый, но не горячий душ. Главное — не допускать переохлаждения или перегрева. Горячая ванна при повышенной температуре не допускается, — рассказал он РИА Новости.
Тяжельников также отметил, что важно сохранять комфортную температуру воздуха в комнате.
До этого Тяжельников в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, как можно лечиться при ОРВИ и коронавирусе, а какие методы могут быть опасны.
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