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Врач Тяжельников объяснил, почему нельзя принимать горячую ванну при ОРВИ

Михаил Алимов

Общество
Врач Тяжельников объяснил, почему нельзя принимать горячую ванну при ОРВИ
Фото: pexels.com/cottonbro

При наличии симптомов ОРВИ нельзя принимать горячую ванну, так как она негативно повлияет на течение болезни. Об этом заявил главный специалист по медико-санитарной помощи взрослому населению Департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

— Если у больного нет повышенной температуры и у него достаточно удовлетворительное самочувствие, то не повредит непродолжительный, на пять–семь минут, теплый, но не горячий душ. Главное — не допускать переохлаждения или перегрева. Горячая ванна при повышенной температуре не допускается, — рассказал он РИА Новости.

Тяжельников также отметил, что важно сохранять комфортную температуру воздуха в комнате.

До этого Тяжельников в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, как можно лечиться при ОРВИ и коронавирусе, а какие методы могут быть опасны.

27 января педиатр-инфекционист Анна Горбунова объяснила, в какой момент болезни пациент с «омикроном» наиболее заразен для окружающих.

А врач-терапевт Татьяна Романенко назвала три главных симптома, при которых необходимо вызывать скорую помощь.

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