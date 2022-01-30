США снова призвали своих граждан покинуть Украину

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Гражданам США лучше покинуть территорию Украины из-за непредсказуемой ситуации в сфере безопасности в стране. Об этом заявили в посольстве Соединенных Штатов в Киеве.

— Ситуация в сфере безопасности продолжает оставаться непредсказуемой на фоне возросшей опасности военных действий со стороны России и может ухудшиться без предупреждения. Посольство США призывает находящихся на Украине граждан США рассмотреть возможность отъезда сейчас, используя коммерческие или другие частные доступные транспортные возможности, — говорится в заявлении дипмиссии.

Американцам предлагаются на выбор несколько стран, в которые можно поехать. Среди них Польша, Словакия, Венгрия, Румыния и Молдавия. В последнюю посольство не рекомендует въезжать через Приднестровье, так как у дипмиссии там нет возможности обеспечить гражданам полноценную помощь. Тем, кто не может купить билет на Украине, посольство выдает кредиты.

Накануне американская газета Washington Post со ссылкой на свои источники сообщила, что украинская разведка вывезла из штаб-квартиры в Киеве секретную документацию и оборудование, которые разместила в «безопасных местах» на западе страны. Такие действия украинской разведки журналисты отметили в числе ряда «внешних проявлений» того, что Киев готовится к эскалации ситуации.

Тем не менее сообщается, что западных чиновников «встревожил публичный скептицизм» президента Украины Владимира Зеленского, который ранее заявил, что не видит нагнетания напряженности.