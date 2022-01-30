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Девушка умерла во время липосакции в частной столичной клинике

Михаил Алимов

Происшествия
Девушка умерла во время липосакции в частной столичной клинике
Фото: depositphotos
Россия, Москва, улица Рогова Карта всех событий

Во время липосакции (косметическая операция по удалению жировых отложений хирургическим путем — прим. «ВМ») в одной из столичных клиник умерла девушка. Пациентка почувствовала себя плохо во время процедуры. Об этом в воскресенье, 30 января, сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

— По предварительной информации, вечером 29 января 2022 года в одну из столичных больниц из частного центра пластической хирургии, расположенного на улице Рогова, в тяжелом состоянии доставлена 27-летняя женщина, которой проводилась пластическая операция. Женщина скончалась, — сообщили в ведомстве.

Как отметил источник телеканала РЕН ТВ, сотрудники учреждения пытались ее реанимировать, но у девушки наступила клиническая смерть. После этого ее сразу же доставили в больницу, однако врачи спасти ей жизнь не смогли, передает СМИ.

В декабре произошла похожая ситуация. В Москве 34-летняя девушка попала в реанимацию после пластической операции. Она пришла в клинику на проспекте Мира для того, чтобы ей сделали липосакцию. Во время процедуры у нее остановилось дыхание. Врачи клиники не смогли вывести пациентку из наркоза. Девушке потребовалась искусственная вентиляция легких. Вскоре ее госпитализировали в отделение реанимации.

До этого сообщалось, что СК закончил расследование в отношении 33-летнего врача-косметолога, которая обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть ее клиентки.

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