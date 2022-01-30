Прокуратура Москвы планирует добиться справедливого наказания для Эдварда Била

Фото: Пресс-служба Совфеда

Прокуратура планирует добиться справедливого наказания для блогера Эдварда Била, дело которого в настоящий момент находится на повторном рассмотрении в Пресненском районном суде. Об этом заявил прокурор Москвы Денис Попов в воскресенье, 30 января.

По его словам, надзорное ведомство возражало против прекращения уголовного дела против блогера в связи с примирением сторон и рассмотрения в особом порядке.

— Будем добиваться справедливого наказания за содеянное, — подчеркнул Попов в интервью «Российской газете».

Прокурор Москвы добавил, что деятельность некоторых блогеров представляет опасность с точки зрения популяризации незаконных действий. В особенности видеосъемка в процессе вождения может стать небезопасной как для окружающих, так и для самих создателей контента, уточнил он.

ДТП на Смоленской площади

Авария с участием Била произошла 1 апреля на Смоленской площади в Москве. Машина блогера на большой скорости вылетела на встречную полосу и столкнулась с четырьмя автомобилями. В результате происшествия серьезно пострадала консультант Госдумы Мария Артемова.

В середине лета Пресненский суд приговорил Эдварда Била к двум годам ограничения свободы за ДТП. Согласно приговору, он не сможет покидать место постоянного проживания в период с 20:00 до 08:00 следующих суток, выезжать за пределы Москвы и региона и изменять место постоянной прописки, не уведомив об этом контролирующий орган.

Кроме того, суд назначил блогеру дополнительное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством, сроком на три года.

Бил рассказал журналистам, что заплатил в пользу Марии Артемовой 11 миллионов рублей. В эту сумму вошла и оплата ее лечения.

В сентябре пострадавшая в аварии с Билом простила его. Потерпевшая отметила, что каждому человеку свойственно ошибаться, поэтому она приняла извинения блогера. В настоящий момент женщина передвигается с помощью инвалидной коляски.

Позже Эдвард Бил сжег свое водительское удостоверение, записав это на камеру. Таким образом он попытался поставить точку в истории с аварией, произошедшей в центре столицы.