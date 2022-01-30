Андрей Бочкарев оценил ход строительства станции «Пыхтино» Солнцевской линии метро

Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Специалисты уже более чем на 30 процентов завершили возведение станции «Пыхтино» Солнцевской линии столичного метрополитена. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в воскресенье, 30 января.

Он отметил, что в настоящий момент для продления метро до аэропорта Внуково строители активно возводят два остановочных пункта: «Пыхтино» и «Внуково».

— Общая строительная готовность станции «Пыхтино» на сегодняшний день превысила 30 процентов, а устройство монолитных конструкций станционного комплекса выполнено на 63 процента, — заявил заммэра.

Бочкарев добавил, что готовность станции «Внуково» оценивается в 14 процентов. Сейчас здесь ведутся монолитные работы.

При этом проходка правого перегонного тоннеля между «Пыхтино» и «Рассказовкой» завершена на 91 процент, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого Бочкарев рассказал, что специалисты начали прокладывать тоннели между станциями «Пыхтино» и «Внуково» нового участка Калининско-Солнцевской линии столичного метро. Он уточнил, что со станции «Пыхтино» поезда сначала будут проезжать по новому мосту и только затем отправятся в подземный тоннель.