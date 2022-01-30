Андрей Бочкарев оценил ход строительства станции «Пыхтино» Солнцевской линии метро
Специалисты уже более чем на 30 процентов завершили возведение станции «Пыхтино» Солнцевской линии столичного метрополитена. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в воскресенье, 30 января.
Он отметил, что в настоящий момент для продления метро до аэропорта Внуково строители активно возводят два остановочных пункта: «Пыхтино» и «Внуково».
— Общая строительная готовность станции «Пыхтино» на сегодняшний день превысила 30 процентов, а устройство монолитных конструкций станционного комплекса выполнено на 63 процента, — заявил заммэра.
Бочкарев добавил, что готовность станции «Внуково» оценивается в 14 процентов. Сейчас здесь ведутся монолитные работы.
При этом проходка правого перегонного тоннеля между «Пыхтино» и «Рассказовкой» завершена на 91 процент, передает официальный сайт мэра Москвы.
До этого Бочкарев рассказал, что специалисты начали прокладывать тоннели между станциями «Пыхтино» и «Внуково» нового участка Калининско-Солнцевской линии столичного метро. Он уточнил, что со станции «Пыхтино» поезда сначала будут проезжать по новому мосту и только затем отправятся в подземный тоннель.