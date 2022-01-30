Один человек погиб в сгоревшем автомобиле на северо-востоке столицы

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Россия, Москва, улица Коминтерна, 5к2 Карта всех событий

Один человек погиб в результате воспламенения автомобиля в Северо-Восточном административном округе (СВАО) столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных городских службах в воскресенье, 30 января.

По его информации, смертельный инцидент произошел по адресу улица Коминтерна, дом 5, строение 2.

— На улице Коминтерна, дом 5, строение 2 сгорело авто. Один погибший, — передает источник «ВМ».

Остальные подробности случившегося пока неизвестны.

29 января сообщалось, что водитель автомобиля марки Mercedes на подземной парковке торгового центра, расположенного на севере Москвы, врезался в столб, после чего машина загорелась. Площадь пожара составила 0,5 квадратного метра. Водитель с места происшествия скрылся. На работу торгового центра инцидент не повлиял.

Статистика ДТП

На минувшей неделе в Москве произошло 134 ДТП, в которых пять человек погибли и еще 153, включая десять детей, получили травмы разной степени тяжести.

В ГИБДД отметили, что наиболее частым видом дорожных аварий являются столкновения транспортных средств и наезды на пешеходов. В период с 17 по 23 января на дорогах столицы зарегистрировали 66 и 51 случай таких ДТП соответственно.