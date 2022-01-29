Иномарка загорелась после ДТП на парковке торгового центра на севере Москвы

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Водитель автомобиля марки Mercedes на подземной парковке торгового центра, расположенного на севере Москвы, врезался в столб, после чего машина загорелась. Об этом «Вечерней Москве» в субботу, 29 января, сообщил источник в экстренных службах.

По данным источника, площадь пожара составила 0,5 квадратного метра. Водитель с места происшествия скрылся. Уточняется, что торговый центр работает штатно.

До этого стало известно, что спасателям удалось ликвидировать пожар в квартире многоэтажного жилого дома в Чертанове Южном. В результате инцидента пострадали два человека. Площадь возгорания составила 50 квадратных метров. Спасатели вывели из огня 12 человек, в том числе одного ребенка. Трем из них потребовалась медицинская помощь. Видео с места событий опубликовали в Сети.

До этого сообщалось, что открытое возгорание случилось в квартире на девятом этаже 12-этажного дома по адресу улица Дорожная, 28, корпус 1. Открытый огонь был виден из трех окон помещения.

28 января пожар произошел в помещении ресторана, расположенного в доме 12, строение 1, на улице Большая Никитская. Предварительная причина пожара — «вспышка» жировых отложений.