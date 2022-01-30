Восточный астролог рассказала, как правильно встретить китайский Новый год

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В этот раз Новый год по китайскому лунному календарю выпадает на 1 февраля. В такой день необходимо следовать определенным традициям, чтобы в счастье провести последующие месяцы. Специалист в области восточной астрологии Виктория Родина рассказала, как правильно отметить необычный праздник и какой наряд лучше всего подобрать.

По словам эксперта, главный цвет китайского Нового года — красный. Таким оттенком необходимо украсить квартиру. При этом предварительно ее следует основательно убрать.

— Принято выбрасывать старые, ненужные вещи и украшать дом красными фонариками, красными лентами, двойными куплетами с пожеланиями добра и счастья. Хозяйки проходят по периметру дома, звонят в колокольчик или гремят кастрюлями — чтобы отпугнуть дух несчастья и бедности и привлечь в дом изобилие и процветание, — отметила она.

Родина добавила, что в китайский Новый год нужно отдавать предпочтение вещам красного цвета и не забывать, что этот праздник следует отмечать с размахом. Упаковать подарки также лучше в бумагу красных оттенков.

— Можно сделать, как жители Китая. Они дарят друг другу конверты красного цвета, в которые положены денежные купюры в четном количестве. Это считается очень хорошей приметой, — цитирует Пятый канал ее слова.

До этого китайские астрологи выяснили, что последний месяц зимы окажется наиболее успешным для трех знаков восточного гороскопа. Их представители смогут добиться желаемого и в личной жизни, и в карьере.