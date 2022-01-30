Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Восточный астролог рассказала, как правильно встретить китайский Новый год

Виктория Сикерина

Общество
Восточный астролог рассказала, как правильно встретить китайский Новый год
Фото: Вечерняя Москва

В этот раз Новый год по китайскому лунному календарю выпадает на 1 февраля. В такой день необходимо следовать определенным традициям, чтобы в счастье провести последующие месяцы. Специалист в области восточной астрологии Виктория Родина рассказала, как правильно отметить необычный праздник и какой наряд лучше всего подобрать.

По словам эксперта, главный цвет китайского Нового года — красный. Таким оттенком необходимо украсить квартиру. При этом предварительно ее следует основательно убрать.

— Принято выбрасывать старые, ненужные вещи и украшать дом красными фонариками, красными лентами, двойными куплетами с пожеланиями добра и счастья. Хозяйки проходят по периметру дома, звонят в колокольчик или гремят кастрюлями — чтобы отпугнуть дух несчастья и бедности и привлечь в дом изобилие и процветание, — отметила она.

Родина добавила, что в китайский Новый год нужно отдавать предпочтение вещам красного цвета и не забывать, что этот праздник следует отмечать с размахом. Упаковать подарки также лучше в бумагу красных оттенков.

— Можно сделать, как жители Китая. Они дарят друг другу конверты красного цвета, в которые положены денежные купюры в четном количестве. Это считается очень хорошей приметой, — цитирует Пятый канал ее слова.

До этого китайские астрологи выяснили, что последний месяц зимы окажется наиболее успешным для трех знаков восточного гороскопа. Их представители смогут добиться желаемого и в личной жизни, и в карьере.

Читайте также:
Гороскопы Китай Новый год
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как мы становимся черствыми

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Вопреки законам логики

Андрей Казаков
Андрей Казаков

По методичке доктора Геббельса

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Первой жертвой стала правда

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Нас всех посчитали

Никита Миронов
Никита Миронов

Во всем виновата «Маленькая страна»

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Нашим противникам до победы далеко

Все мнения
О проекте