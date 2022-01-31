Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Эксперт рассказала, как восполнить запасы йода в организме

Виктория Храменкова

Общество
Эксперт рассказала, как восполнить запасы йода в организме

Для того, чтобы восполнить запасы йода в организме, нужно употреблять приготовленную на низких температурах рыбу, морепродукты и морские водоросли. Об этом рассказала нутрициолог Анастасия Гаврикова.

Суточная норма йода для взрослого человека составляет порядка 120-150 микрограммов. Для того, чтобы восполнить норму нужно употреблять рыбий жир, йодированную соль, фрукты, молочные продукты и мясо.

— Йод является важным компонентом для гормонов щитовидной железы, который при достаточной дозировке стимулирует ее функцию, — подчеркнула Гаврикова в беседе с РИА Новости.

Эксперт также отметила, что йод это антивирусный, антибактериальный и антипаразитарный элемент. Кроме этого, он может защищать от онкологических заболеваний, а его употребление также полезно для профилактики кистозных образований в груди и в яичниках.

Ранее врач-эндокринолог, диетолог Ольга Павлова дала рекомендации по приему магния. Магний — это важнейший элемент для правильной работы ЦНС: он улучшает память, внимание, повышает выносливость, толерантность к стрессу, а также повышает качество сна. Магний положительно влияет на работу мышц тела и сердца.

Читайте также:
Здоровье йод польза для организма
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как мы становимся черствыми

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Вопреки законам логики

Андрей Казаков
Андрей Казаков

По методичке доктора Геббельса

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Первой жертвой стала правда

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Нас всех посчитали

Никита Миронов
Никита Миронов

Во всем виновата «Маленькая страна»

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Нашим противникам до победы далеко

Все мнения
О проекте