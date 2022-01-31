Эксперт рассказала, как восполнить запасы йода в организме

Для того, чтобы восполнить запасы йода в организме, нужно употреблять приготовленную на низких температурах рыбу, морепродукты и морские водоросли. Об этом рассказала нутрициолог Анастасия Гаврикова.

Суточная норма йода для взрослого человека составляет порядка 120-150 микрограммов. Для того, чтобы восполнить норму нужно употреблять рыбий жир, йодированную соль, фрукты, молочные продукты и мясо.

— Йод является важным компонентом для гормонов щитовидной железы, который при достаточной дозировке стимулирует ее функцию, — подчеркнула Гаврикова в беседе с РИА Новости.

Эксперт также отметила, что йод это антивирусный, антибактериальный и антипаразитарный элемент. Кроме этого, он может защищать от онкологических заболеваний, а его употребление также полезно для профилактики кистозных образований в груди и в яичниках.

Ранее врач-эндокринолог, диетолог Ольга Павлова дала рекомендации по приему магния. Магний — это важнейший элемент для правильной работы ЦНС: он улучшает память, внимание, повышает выносливость, толерантность к стрессу, а также повышает качество сна. Магний положительно влияет на работу мышц тела и сердца.