Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Синоптики рассказали о погоде в Москве 31 января

Виктория Храменкова

Сюжет: 

Погода в Москве
Город
Синоптики рассказали о погоде в Москве 31 января
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

В понедельник, 31 января, жителей Москвы и Подмосковья ожидает облачная погода. В течение дня возможен снег, а на дорогах будет наблюдаться гололедица. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в Москве температура воздуха будет составлять от нуля до минус двух градусов, а ночью показатели не изменятся и будут оставаться на этих отметках.

В Подмосковье днем столбики термометра покажут от минус четырех до плюс одного градуса, а ночью — до минус пяти градусов.

В этот день ожидается юго-восточный ветер с переходом на южный. Его скорость будет составлять 6-11 метров в секунду.

Атмосферное давление составит 730 миллиметров ртутного столба.

30 января руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что жителей Москвы и области 31 января и 1 февраля ожидает температура, климатически соответствующая 8 марта. Днем в Москве воздух прогреется до плюс двух градусов, а в области — до плюс одного градуса.

До этого ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что порядка 25 процентов месячной нормы снега ожидается в столице в ближайшие двое суток. Он объяснил, что такие погодные явления связаны с действием циклона «Надя».

Так, в грядущие 24 часа в Москве прогнозируется до четырех миллиметров осадков. При этом видимость ухудшится до одного километра. В ночь с 31 января на 1 февраля центр циклона окажется над городом, из-за чего снегопады усилятся. В этот период в столице ожидается прирост снежного покрова на шесть миллиметров.

Читайте также:
Москва зима Погода
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как мы становимся черствыми

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Вопреки законам логики

Андрей Казаков
Андрей Казаков

По методичке доктора Геббельса

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Первой жертвой стала правда

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Нас всех посчитали

Никита Миронов
Никита Миронов

Во всем виновата «Маленькая страна»

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Нашим противникам до победы далеко

Все мнения
О проекте