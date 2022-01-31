Синоптики рассказали о погоде в Москве 31 января

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

В понедельник, 31 января, жителей Москвы и Подмосковья ожидает облачная погода. В течение дня возможен снег, а на дорогах будет наблюдаться гололедица. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в Москве температура воздуха будет составлять от нуля до минус двух градусов, а ночью показатели не изменятся и будут оставаться на этих отметках.

В Подмосковье днем столбики термометра покажут от минус четырех до плюс одного градуса, а ночью — до минус пяти градусов.

В этот день ожидается юго-восточный ветер с переходом на южный. Его скорость будет составлять 6-11 метров в секунду.

Атмосферное давление составит 730 миллиметров ртутного столба.

30 января руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что жителей Москвы и области 31 января и 1 февраля ожидает температура, климатически соответствующая 8 марта. Днем в Москве воздух прогреется до плюс двух градусов, а в области — до плюс одного градуса.

До этого ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что порядка 25 процентов месячной нормы снега ожидается в столице в ближайшие двое суток. Он объяснил, что такие погодные явления связаны с действием циклона «Надя».

Так, в грядущие 24 часа в Москве прогнозируется до четырех миллиметров осадков. При этом видимость ухудшится до одного километра. В ночь с 31 января на 1 февраля центр циклона окажется над городом, из-за чего снегопады усилятся. В этот период в столице ожидается прирост снежного покрова на шесть миллиметров.