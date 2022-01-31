Автомобильное движение по Внуковскому шоссе в Новой Москве запустят в этом году

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Россия, Москва, Внуковское шоссе Карта всех событий

Движение автомобилей по Внуковскому шоссе в Новой Москве запустят в 2022 году. Об этом сообщил глава столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин в понедельник, 31 января.

Он отметил, что специалистам осталось завершить работы на участке от железнодорожной станции Мичуринец до развязки с Минским шоссе.

— В конце 2020 года мы достроили участок от улицы Самуила Маршака в поселке Переделкино Ближнее до Железнодорожной улицы в районе станции Внуково, что позволило организовать автобусный маршрут к платформе Мичуринец. Еще раньше был построен отрезок от станции Мичуринец до Боровского шоссе, — уточнил руководитель ведомства.

Общая протяженность магистрали составит порядка девяти километров. Также в ходе строительства специалисты благоустроят прилегающие к шоссе территории и оборудуют два подземных пешеходных перехода.

Дорога соединит несколько населенных пунктов с Солнцевской линией столичного метро, что улучшит транспортную доступность для местных жителей, пишет официальный сайт мэра Москвы.

До этого заместитель мэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что специалисты на 25 процентов завершили реконструкцию улицы Барклая на западе столицы.